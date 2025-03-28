ما دور الهرمونات في تجديد شباب البشرة؟

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون ألمان أن بعض الهرمونات قد تؤدي دورا هاما في حماية الجلد من علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد والشيب.

وتشير النتائج إلى أن هذه الهرمونات تمتلك إمكانات علاجية يمكن أن تساهم في الحد من آثار الشيخوخة الظاهرة، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال مكافحة الشيخوخة، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

كما أن الجلد لا يقتصر دوره على استقبال الهرمونات التي تتحكم في مسارات الشيخوخة، بل يعد أيضا أحد أهم الأعضاء المنتجة للهرمونات إلى جانب الغدد الصماء التقليدية.

وأوضحت الدراسة أن الجلد يعمل كعضو صماء نشط، حيث يفرز هرمونات وجزيئات إشارات تلعب دورا رئيسيا في تنظيم عمليات الشيخوخة.

ولا يقتصر ذلك على طبقاته المختلفة، بل يشمل أيضا بصيلات الشعر، التي وصفها الباحثون بأنها "أعضاء صغيرة عصبية صماء تعمل بكامل طاقتها".

ولتحقيق فهم أعمق للعلاقة المعقدة بين الهرمونات وشيخوخة الجلد، قام الباحثون بإجراء مراجعة شاملة للدراسات التي تناولت مجموعة من الهرمونات الرئيسية، والتي تلعب أدوارًا حيوية في صحة الجلد وتأثيرات الشيخوخة.

وخلصت الدراسة إلى أن بعض هذه الهرمونات تؤدي دورا أساسيا في تنظيم مسارات الشيخوخة، مثل تدهور النسيج الضام (المسبب للتجاعيد) وبقاء الخلايا الجذعية وفقدان الصبغة (المسبب لشيب الشعر).

ومن بين الهرمونات الواعدة، برز الميلاتونين كجزيء صغير عالي التحمل، حيث يعمل كمضاد أكسدة قوي ويساعد في تنظيم عملية الاستقلاب للميتوكوندريا (عضيّات خلوية تعرف باسم "محطات الطاقة" في الخلايا)، كما يقلل من تلف الحمض النووي ويثبط الالتهابات وموت الخلايا المبرمج.

كما شملت المراجعة أيضا هرمونات أخرى، مثل α-MSH والأوكسيتوسين والإندوكانابينويدات ومعدلات مستقبلات البيروكسيسوم المنشّطة (PPARs)، التي وُجد أن لها تأثيرات محتملة في إصلاح تلف الجلد الناتج عن الشيخوخة. فعلى سبيل المثال، يظهر α-MSH خصائص واقية للخلايا ومضادة للأكسدة، ويساعد في الحد من الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، التي ترتبط بظهور بقع الشمس والتغيرات الصبغية في الجلد والشعر.

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