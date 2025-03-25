كيف يؤثر الطقس المتقلب على صحة المفاصل؟.. مفاجأة

مع قدوم فصل الربيع، تتغير أحوال الطقس بشكل متقلب، ما يؤثر سلبًا في صحة الإنسان، خاصة في المفاصل والأوعية الدموية، هذا ما أوضحه الطبيب الروسي سيرجي إشكوفسكيخ، أخصائي التشخيص بالموجات فوق الصوتية.

آلام المفاصل وتقلبات الطقس

تغيرات الضغط الجوي والرطوبة تؤثر في السائل الزليلي الموجود في المفاصل، كما أن تقلبات درجات الحرارة تزيد من العمليات الالتهابية، ويتأثر بهذه التغيرات بشكل خاص الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أو الفصال العظمي أو لديهم إصابات قديمة.

لذا، ينصح الطبيب بعدم تجاهل آلام المفاصل عند تغير الطقس، وتجنب انخفاض حرارة الجسم، وفي حال استمرار الألم، يجب استشارة الطبيب المختص، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

الأوعية الدموية وتقلبات الطقس

لا تقتصر تأثيرات تقلبات الطقس على المفاصل فقط، بل تشمل الأوعية الدموية أيضًا، حيث تتمدد الأوعية عندما يصبح الجو دافئا، وتتقلص عندما يبرد.

هذه التقلبات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وهو أمر خطير خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب التاجية أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، وتسبب أيضا الصداع والضعف والدوار حتى لدى الأشخاص الأصحاء.

نصائح لحماية الجسم من تقلبات الطقس

ارتداء ملابس مناسبة للطقس.

تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

مراقبة مستوي ضغط الدم.

استشارة الطبيب عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية، مثل آلام المفاصل أو الصداع أو الدوار.

الإقلاع عن التدخين.

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