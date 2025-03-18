7 أعراض لسرطان القولون عند النساء لا يجب تجاهلها

سرطان القولون من أخطر أنواع السرطان التي تصيب الرجال والنساء على حد سواء، إلا أن النساء يميلن إلى تجاهل أعراضه، ما يؤخر التشخيص ويزيد من خطورته.

بالرغم من تأثيره المدمر، تغفل العديد من النساء عن علامات الإنذار المبكرة، ظنا منهن أنها مجرد مشكلات هضمية مؤقتة أو أعراض مرتبطة بانقطاع الطمث.

ووفقا لموقع "هيلث داي"، غالبًا ما يتم الخلط بين العلامات الشائعة مثل الانتفاخ والتعب وتغيرات عادات الأمعاء، ومشكلات هضمية أو تغيرات هرمونية، ما يؤدي إلى تفاقم المرض عند اكتشافه.

أوضح الدكتور بريندان سكالي، جراح أورام الجهاز الهضمي بمعهد روتجرز للسرطان في نيو جيرسي، أن "النساء غالبا ما يعتقدن أن أعراضهن مرتبطة بالنظام الغذائي أو التوتر أو التغيرات الهرمونية، ما يؤخر طلب الرعاية الطبية".

ويضيف: "كلما اكتشفنا سرطان القولون والمستقيم مبكرًا، زادت خيارات العلاج المتاحة، مثل التقنيات الجراحية التي تؤدي إلى نتائج أفضل وتعافي أسرع مع زيادة فرص الشفاء".

علامات إنذار مبكر يجب الانتباه إليها:

تغيرات في عادات الأمعاء، مثل استمرار الإسهال، الإمساك، أو تضيق البراز لأكثر من بضعة أيام.

نزيف المستقيم.

وجود دم أحمر فاتح في البراز، أو براز داكن وقطراني.

انزعاج في البطن.

فقدان الوزن غير المبرر.

التعب والضعف المستمر.

فقر الدم غير المبرر.

عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون:

العمر

يزداد الخطر بعد سن الـ 50.

التاريخ العائلي

إصابة قريبة بسرطان القولون أو متلازمات وراثية ذات صلة.

النظام الغذائي

تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمصنعة.

نمط الحياة

التدخين، وقلة النشاط البدني.

التاريخ الطبي

حالات مثل داء كرون، والتهاب القولون التقرحي، أو سلائل القولون.

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