امرأة تفقد 72 كيلوجرام بحيلة غير متوقعة- ماذا فعلت؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت أخصائية لياقة بدنية بريطانية تدعى "أمبر كليمنز" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أنها فقدت 72 كيلو جرام من خلال اتباع أشياء معينة يوميا، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".

5 أشياء فعلتها أمبر يوميا لإنقاص الوزن:

عدد الخطوات:

كانت أمبر تحرص على المشي حوالي 7-10 آلاف خطوة يوميا، وتتجول داخل شقتها أيضا.

شرب 3 لتر من الماء:

الترطيب قد يسهم في فقدان الوزن، لذا حرصت أخصائية اللياقة البدنية على شرب 3 لترات من الماء يوميا، وهذا ساعدها على بقاء جسمها رطبا وصحيا.

25-30 جرام من البروتين:

تناولت أمبر ما لا يقل عن 25-30 جراما من البروتين في كل وجبة، وهذا ساعدها على إنقاص الوزن.

تحضير الطعام مسبقا لليوم التالي:

قالت أمبر إنها كانت تحضر طعام اليوم التالي قبل الذهاب إلى الفراش، وهذا ساعدها لأنها لم تكن بحاجة إلى الاستيقاظ وتحديد ما تريد تناوله، ما وفر لها الوقت.

الحلوى:

أوضحت أمبر أن تناول طعام حلو ساعدها في الحد من رغبتها الشديدة في تناول الطعام.

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