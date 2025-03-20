هذا ما يحدث لدماغك عند الابتعاد عن الهاتف لمدة 3 أيام.. مفاجأة

كتبت- شيماء مرسي:

كشفت دراسة حديثة أجراها شوناك أجينكيا استشاري الطب النفسي الهندي أن التوقف عن استخدام الهاتف لمدة 3 أيام يؤثر على الدماغ بطرق مختلفة لاسيما الدماغ.

وطُلب من المشاركين في الدراسة إجراء عملية إزالة سموم الهواتف الذكية لمدة 72 ساعة، وفقا لصحيفة "indianexpress" وموقع "تايمز أوف إنديا".

وخلال هذه الفترة، يسمح للمشاركين باستخدام هواتفهم فقط للأغراض الضرورية، مثل العمل، أو الأنشطة الروتينية، أو التحدث مع العائلة.

وخلال فترة إزالة السموم التي استمرت ثلاثة أيام، استخدم العلماء التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لمسح نشاط أدمغة المشاركين.

وأظهرت النتائج أن الحرمان من الهواتف الذكية أدى إلى تغيرات ملحوظة في مناطق الدماغ المرتبطة بالمكافأة والرغبة الشديدة.

استجابات الدماغ للتخلص من السموم الرقمية وأعراض انسحابها

وشملت الدراسة 25 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، خضعوا لفحص لتحديد مشكلات استخدام الهواتف الذكية، وحالات الصحة العقلية.

وقبل بدء فترة استراحة الهاتف لمدة 72 ساعة، أكمل المشاركون استبيانات حول مزاجهم، وعادات استخدام الهاتف، ورغباتهم الشديدة.

وبعد ذلك، جرى قياس استجابات أدمغتهم لمختلف المحفزات مثل الصور المحايدة والهواتف الذكية التي كانت إما قيد التشغيل أو متوقفة باستخدام فحوصات الرنين المغناطيسي الوظيفي.

وأظهرت فحوصات الدماغ نشاطا في مناطق الدماغ المرتبطة بالدوبامين والسيروتونين، وهي مواد كيميائية أساسية لتنظيم المزاج والعاطفة والإدمان.

ويشير ذلك إلى أن تقليل استخدام الهواتف الذكية يسبب علامات تشبه أعراض الانسحاب، وهي مشابهة للآثار التي يعاني منها شخص ما عندما يحاول الإقلاع عن مادة مسببة للإدمان أو حتى الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

والأمر المثير للدهشة هو أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل واسع بين مستخدمي الهواتف الذكية ومستخدمي الهواتف العادية على حد سواء، ما يشير إلى تأثير الاستخدام المفرط للهواتف على وظائف الدماغ.

تأثير الإفراط في استخدام الهواتف الذكية على صحة الدماغ

ربط الباحثون الإفراط في استخدام الهواتف الذكية بالإدمان، إذ تشير الملاحظات إلى وجود أنماط عصبية وأعراض انسحاب متطابقة.

وأوضحت نتائج الدراسة أن تقليل استخدام الهواتف الذكية لبضعة أيام، يمكن أن يحدث فرقا في نشاط الدماغ.

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