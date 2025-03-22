احذر.. مسكنات الآلم الشائعة قد تسبب مضاعفات خطيرة تهدد القلب

كتب – سيد متولي

يُباع الباراسيتامول دون وصفة طبية في كل الصيدليات، لتخفيف الآلام المختلفة والأعراض الشبيهة بالإنفلونزا، ومع ذلك، أثارت دراسة من جامعة نوتنجهام علامات تحذيرية حول مخاطرها، مدعية أنها "قد لا تكون آمنة كما يُتصور"، وحذر البحث، الذي نُشر الشهر الماضي، من أن الجرعات المتكررة لدى كبار السن يمكن أن تؤدي إلى تفاقم خطر الإصابة بمضاعفات في القلب والجهاز الهضمي والكلى.

وأوضح الباحث الرئيسي، البروفيسور وييا تشانج : "نظرًا لسلامته المتصورة، فقد تم التوصية منذ فترة طويلة باستخدام الباراسيتامول كخط أول لعلاج هشاشة العظام من خلال العديد من إرشادات العلاج، وخاصة لدى كبار السن الأكثر عرضة لخطر المضاعفات المرتبطة بالأدوية"، بحسب express.

وكجزء من بحثهم، قام الفريق بتحليل السجلات الصحية لـ 180,483 شخصًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والذين تم وصف الباراسيتامول لهم، وقارنوهم بـ 402,478 شخصًا غير مستخدمي الباراسيتامول من نفس العمر.

وكانت الأدلة الناتجة واضحة، إذ كشفت أن "استخدام الباراسيتامول لفترة طويلة" قد يزيد بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل قصور القلب وارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة وأمراض الكلى المزمنة، وفي نهاية المطاف، حث الباحثون على "إعادة النظر بعناية" في استخدام الباراسيتامول كحل لعلاج الألم على المدى الطويل.

وأكد البروفيسور تشانج: "بينما هناك حاجة الآن إلى مزيد من البحث لتأكيد نتائجنا، نظرا لتأثيره المحدود في تخفيف الألم، فإن استخدام الباراسيتامول كمسكن للألم من الخط الأول للحالات طويلة الأمد مثل هشاشة العظام لدى كبار السن يحتاج إلى دراسة متأنية".

وتنص إرشادات هيئة الخدمات الصحية البريطانية على أنه يمكن للبالغين تناول قرصين بجرعة 500 ملجم، أربع مرات خلال 24 ساعة، مع فاصل زمني لا يقل عن أربع ساعات بين الجرعات، ومن المستحسن عدم تناول أكثر من ثمانية أقراص خلال هذه الفترة الزمنية، ومع ذلك، قد يحتاج بعض الأفراد إلى توخي الحذر أو تجنب تناول الباراسيتامول تمامًا، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو الكلى، والأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الباراسيتامول أو الأدوية المماثلة.

وتضيف هيئة الصحة: "إذا كنت تتناول الباراسيتامول لعلاج آلام قصيرة الأمد مثل الصداع، فقد تحتاج إلى تناوله ليوم أو يومين فقط، وقد تحتاج إلى تناول الباراسيتامول لفترة أطول إذا كنت تعاني من مشكلة صحية طويلة الأمد تسبب الألم.

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