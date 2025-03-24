طبيبة تكشف أغرب 6 علامات لنقص الفيتامينات والمعادن في الجسم

كتبت- شيماء مرسي

الفيتامينات والمعادن من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة ليعمل بشكل صحيح، فهي تؤدي دورا حيويا في العديد من الوظائف الجسدية.

وكشفت أخصائية التغذية العلاجية هبة فتحي خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك" عن أغرب 6 علامات نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم.

تقعر الأظافر

في هذه الحالة، قد تصبح الأظافر شبيهة بالملعقة أو مسطحة بشكل ملحوظ، مما يشير إلى نقص الحديد في الجسم.

الاحساس بحرقة مستمرة

الشعور بحرقة في اللسان أو اللثة أو الفم بصفة عامة قد يكون إشارة لنقص فيتامين ب 12 أو الزنك أو الحديد.

البقع البيضاء على الأظافر

هذه البقع قد تشير إلى نقص في معدن الزنك في الجسم.

التهاب زوايا الفم أو الشفاه

قد يشير ذلك إلى نقص في حمض الفوليك وفيتامينات B12 و B2.

الرغبة في تناول أكلات غريبة

قد يشير اشتهاء تناول أطعمة غريبة أو غير تقليدية مثل التراب أو الطباشير أو الثلج إلى نقص في الزنك أو الحديد.

التنميل أو الوخز

الإحساس بالتنميل أو الوخز في اليد أو القدم قد يكون إشارة على نقص فيتامين ب12 أو ب6 .

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