قصة أثارت الجدل.. الإفراج عن محكوم بالإعدام لسرقة دجاجتين

كتب – سيد متولي

في واقعة نادرة أثارت الجدل، قررت السلطات في نيجيريا الإفراج عن شاب يدعى سيجون أولووكيري، بعد أن قضى 14 عاما في السجن، وحكم عليه بالإعدام، لإدانته بسرقة دجاجتين وقفص من البيض.

وبحسب بي بي سي، بدأ الأمر عندما سرق أولووكيري دجاجتين وقفص بيض، بعمر الـ17 عاما، من منزل ضابط شرطة اقتحمه بمسدس خشبي وسيف، رفقة شريكه موراكينيو صنداي.

وبعد الواقعة ألقت الشرطة القبض عى ها أولووكيري ليقضي 14 عاما في السجن، منها 10 سنوات تحت حكم الإعدام، وفي عام 2010، أصدرت المحكمة العليا في ولاية أوسون حكما بالإعدام شنقا على الشابين، بعد إدانتهما بتهم السطو المسلح، السطو، والسرقة.

ورغم أن أولووكيري كان قاصرا وقت وقوع الجريمة، تجاهلت المحكمة قانون حماية القصر، الذي ينص على عدم جواز إصدار أحكام بالإعدام أو السجن عليهم، ما أثار جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية والمجتمع النيجيري.

ومع بداية عام 2025، أصدر حاكم ولاية أوسون، أديلكي، عفواعن أولووكيري، ما أدى إلى إطلاق سراحه من سجن كيريكيري شديد الحراسة.

ولا يزال مصير موراكينيو صنداي، الذي صدر الحكم عليه إلى جانب أولووكيري، غير واضح، حيث لم يتم ذكر اسمه في بيان الحاكم.

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