لتقليل خطر الإصابة بالسرطان .. اتبع هذه النصائح

كشفت بعض التقارير الطبية أن يمكن لبعض العادات أن تقي من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 50%

وفي هذا التقرير بمناسبة حملة اليوم العالمي للسرطان 2025، يقدم الخبراء 9 نصائح لتقليل خطر الإصابة بالسرطان:

الأطعمة النباتية

تناول المزيد من الأطعمة النباتية، فهي غنية بمضادات الأكسدة، والألياف، والمغذيات التي تخفض مستوى الالتهابات في الجسم.

اللحوم المصنعة

تبين الدراسات أن الاستهلاك الزائد للحوم الحمراء المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون وأنواع أخرى من الأورام السرطانية.

الوزن

السمنة وزيادة الوزن المفرطة من الأمور التي ترتبط بتزايد خطر الإصابة بـ 13 نوعاً من السرطان. حافظ على وزن صحي من خلال الحمية الغذائية والنشاط البدني.



التمارين

ترتبط ممارسة التمارين والنشاط البدني بانتظام بخفض خطر السرطان، من خلال الوزن الصحي وتحسين وظائف المناعة.

الإقلاع عن التدخين

التدخين سبب رئيسي للإصابة بالسرطان، وهو سبب لأنواع عدة من الأورام تصيب الرئة والفم، والحلق، والمثانة.

الكحول

يرتبط الاستهلاك الزائد للمشروبات الكحولية بعدة أنواع من السرطان، منها سرطان الكبد، والثدي، والقولون.

النوم

القليل من النوم يرتبط باضطراب وظائف المناعة، وزيادة خطر السرطان. احرص على النوم ما يكفي كل ليلة.



التوتر

الإجهاد والتوتر المزمن يؤثران على الصحة العامة، بينما يساعد التأمل والاسترخاء على تقليل استنزاف وإجهاد الجسم.

أشعة الشمس

حماية الجلد من التعرض الزائد لأشعة الشمس، وكذلك العيون، من عوامل الوقاية من سرطان الجلد التي يمكن تطبيقها بسهولة.

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