بعد تزايد الجلطات بين الشباب.. أعراض خفية للسكتة الدماغية

كتب- أحمد الضبع:

شهدت الفترة الأخيرة تزايدا ملحوظا في حالات الجلطات الدماغية بين فئة الشباب، وسط تزايد خطورة هذا المرض الذي لم يعد يقتصر على كبار السن.

وتتنوع أسباب الجلطات بين عوامل وراثية وأسلوب حياة غير صحي، إلا أن الأعراض المبكرة والخفية للسكتة الدماغية قد تكون مفتاحا لتجنب مضاعفاتها الخطيرة.

أعراض السكتة الدماغية التي يجب الانتباه إليها

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم الحيص، استشاري المخ والأعصاب، أنّ هناك أعراضا خفية قد تمر دون انتباه، لكنها تعد إشارات تحذيرية لحدوث السكتة الدماغية، ومن أبرزها الضعف المفاجئ أو التنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة إذا كان في جانب واحد من الجسم.

وأضاف "إبراهيم" في تصريحات لـ"مصراوي" أنه من العلامات الخفية للسكتة الدماغية الشعور بتشوش في الرؤية، سواء في عين واحدة أو كلتا العينين، وصعوبة في الكلام أو الفهم، والتي تظهر في صورة تلعثم أو عجز عن التعبير، وأيضا صداع شديد ومفاجئ، قد يكون مصحوبا بدوار أو فقدان للتوازن.

وبيّن استشاري المخ والأعصاب، أنّ السكتة الدماغية أصبحت شائعة بين الشباب نتيجة عوامل عديدة، منها الإجهاد المفرط والتدخين والنمط الغذائي غير الصحي، لكن الأهم هو أن الكثير من المرضى يتجاهلون الأعراض المبكرة أو يفسرونها بشكل خاطئ.

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