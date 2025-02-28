5 علامات صامتة لسرطان المعدة.. لا تتجاهلها

غالبا ما يكون سرطان المعدة صامتًا في المراحل المبكرة، مما يعني أنه قد لا تظهر أي أعراض واضحة، ومع ذلك، هناك بعض العلامات الصامتة التي يجب عليك الانتباه إليها، خاصة إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بسرطان المعدة.

إليك 5 علامات صامتة لسرطان المعدة يجب عدم تجاهلها، وفقًا لما ورد عبر صحيفة medicalxpress.

عسر الهضم المستمر أو حرقة المعدة

إذا كنت تعاني من عسر الهضم أو حرقة المعدة بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في المعدة، قد يكون من الصعب التمييز بين عسر الهضم العادي وعسر الهضم الناتج عن سرطان المعدة، لذا من المهم استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من هذه الأعراض بشكل مستمر.

الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرة من الطعام

إذا كنت تشعر بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، فقد يكون ذلك علامة على وجود ورم في المعدة، يمكن أن يضغط الورم على المعدة، مما يجعلها تشعر بالامتلاء بسرعة أكبر.

فقدان الشهية غير المبرر

إذا كنت تفقد شهيتك دون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة، بما في ذلك سرطان المعدة. يمكن أن يؤدي سرطان المعدة إلى فقدان الشهية بسبب تأثيره على الجهاز الهضمي.

الشعور بالتعب أو الضعف

يمكن أن يؤدي سرطان المعدة إلى فقر الدم، مما يسبب الشعور بالتعب أو الضعف. إذا كنت تشعر بالتعب أو الضعف بشكل مستمر، فاستشر طبيبك.

تغيرات في عادات الأمعاء

يمكن أن يؤدي سرطان المعدة إلى تغيرات في عادات الأمعاء، مثل الإمساك أو الإسهال. إذا لاحظت أي تغييرات في عادات الأمعاء، فاستشر طبيبك.

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