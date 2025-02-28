يعاني العديد من الأشخاص من ظهور بقع صفراء على أسنانهم، ما يشعرهم بالانزعاج وعدم الراحة.

هناك عدة طرق فعالة لإزالة البقع الصفراء من الأسنان، وفقًا لـ medicalxpress.

زيارة طبيب الأسنان

يعد التنظيف الاحترافي للأسنان من قبل طبيب الأسنان الطريقة الأكثر فعالية لإزالة البقع الصفراء، خاصة تلك التي يصعب إزالتها بالطرق المنزلية.

يمكن لطبيب الأسنان أيضًا إجراء تبييض الأسنان في العيادة، وهو إجراء أكثر قوة وفعالية من منتجات التبييض المنزلية.

استخدام معجون تبييض الأسنان

تحتوي العديد من أنواع معجون الأسنان على مواد كاشطة خفيفة تساعد على إزالة البقع السطحية من الأسنان.

ابحث عن معجون أسنان يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين أو بيكربونات الصوديوم، حيث تعتبر هذه المكونات فعالة في تبييض الأسنان.

استخدام غسول الفم المبيض

يمكن أن يساعد غسول الفم المبيض في إزالة البقع السطحية وتفتيح لون الأسنان.

استخدم غسول الفم المبيض وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

استخدام شرائط تبييض الأسنان

تعتبر شرائط تبييض الأسنان طريقة سهلة وفعالة لتبييض الأسنان في المنزل.

ضع الشرائط على أسنانك وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

اقرأ أيضا:

بأسعار خيالية.. تعرّف على أغلى 5 بدل رجالية في التاريخ

سعرها خيالي.. سيارة طائرة تحلق لأول مرة فوق الأرض (فيديو مذهل)

15 صورة لـ أغرب قبائل العالم.. رجالها يضعون المكياج لهذا السبب

عروسان في أستراليا يحتفلان بزواجهما خلال مظاهرة لدعم غزة (فيديو)

10 صور لأغلى نوع جاموس في العالم.. لن تتخيل سعره