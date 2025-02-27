لماذا تسبب بعض الفواكه الإسهال فور تناولها؟

رغم أن الفواكه جزء أساسي من النظام الغذائي الصحي، إلا أن بعض أنواعها قد تؤدي إلى الإصابة بالإسهال عند تناولها بكميات كبيرة. وفيما يلي أبرز الأسباب وراء ذلك، وفقًا لموقع “Livestrong”.

1. الفواكه الغنية بالألياف

تحتوي بعض الفواكه على نسبة عالية من الألياف، مما قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الإسهال. ومن أبرز هذه الفواكه:

• التفاح

• المانجو

• المشمش

• التين

• البرتقال

• الكمثرى

• الخوخ

• الفراولة

2. تأثير الليكوبين

الليكوبين هو مركب كاروتينويدي يمنح الفواكه لونها الأحمر، ويوجد في:

• التوت

• الجوافة

• البطيخ

• البابايا

• الجريب فروت

• المانجو

الإفراط في تناول الليكوبين (أكثر من 30 ملجم يوميًا) قد يسبب عسر الهضم، الانتفاخ، الإسهال، وآلام المعدة.

3. البكتيريا في الفواكه

قد تحتوي بعض الفواكه على بكتيريا السالمونيلا، والتي تسبب تقلصات في المعدة وإسهالًا خلال 12 إلى 72 ساعة بعد تناولها. وتشمل هذه الفواكه:

• البطيخ

• الشمام

غالبًا ما يتعافى الشخص من هذه الأعراض خلال أسبوع دون الحاجة إلى علاج.

كيفية تقليل خطر الإسهال بسبب الفواكه

• تناول كميات معتدلة من الفواكه يوميًا.

• الحد من استهلاك الفواكه الغنية بالألياف، مثل التفاح غير المقشر، الأفوكادو، التوت، الكمثرى، البرتقال، والخوخ.

• اختيار الفواكه التي تحتوي على أقل من 1.5 جرام من الألياف للحد من اضطرابات الجهاز الهضمي.

اقرأ أيضا:

بأسعار خيالية.. تعرّف على أغلى 5 بدل رجالية في التاريخ

سعرها خيالي.. سيارة طائرة تحلق لأول مرة فوق الأرض (فيديو مذهل)

15 صورة لـ أغرب قبائل العالم.. رجالها يضعون المكياج لهذا السبب

عروسان في أستراليا يحتفلان بزواجهما خلال مظاهرة لدعم غزة (فيديو)

10 صور لأغلى نوع جاموس في العالم.. لن تتخيل سعره