4 أعشاب شائعة تحمي من الجلطات الدموية

يمكن لبعض الأعشاب الطبيعية أن تلعب دورًا مهمًا في تقليل خطر تجلط الدم بفضل خصائصها الفعالة في تسييل الدم ومنع التخثر. وفقًا لموقع “Medical News Today”, إليك أربعة أعشاب متوفرة في كل منزل تساعد في الوقاية من الجلطات الدموية.

1. الكركم

يحتوي على الكركمين، وهو مركب يتميز بخصائص مضادة للالتهابات والتخثر، مما يجعله فعالًا في منع تكوين الجلطات الدموية.

2. الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تقليل إنتاج الثرومبوكسان، وهو هرمون يساهم في تجمع الصفائح الدموية، مما يقلل من احتمالية تكوين الجلطات. كما يحتوي على الساليسيلات، وهي المادة الفعالة في الأسبرين التي تمنحه خصائص تسييل الدم.

3. القرفة

تحتوي القرفة على مركب “الكومارين”، الذي يعمل على تخفيف كثافة الدم، مما قد يساعد في تقليل فرص تجلط الدم عند استهلاكها بكميات معتدلة.

4. الزعتر

يمتلك الزعتر خصائص تمنع تجلط الدم، بفضل احتوائه على بعض المركبات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على سيولة الدم.

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