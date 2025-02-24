تسبب سرطان الأمعاء.. طبيب يحذر من تناول هذه الأطعمة

تسبب سرطان الأمعاء.. طبيب يحذر من تناول هذه الأطعمة
كتبت- شيماء مرسي:
كشف طبيب الأورام البريطاني جيري كوبيس، أن هناك عنصرًا غذائيًا يجب على الأشخاص تقليل استهلاكه بشكل كبير في نظامهم الغذائي.
وقال "كوبيس" في تصريحات لموقع "إكسبريس" إنّ بعض العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان خارجة عن سيطرتنا، مثل العوامل الوراثية والعمر، ولكن النظام الغذائي ونمط الحياة يؤديان دورا مهما.
وحث طبيب الأورام الأشخاص على الحد من تناول اللحوم المصنعة، موضحا أنه جرى تصنيف اللحوم المصنعة على أنها من المواد المسببة للسرطان من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأضاف: "تناول الكثير من اللحوم المصنعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء".
وأردف: "قد يسبب الإفراط في تناول اللحوم المصنعة إلى إتلاف الخلايا وقد يمنعها من الإصلاح بالطريقة التي ينبغي لها، وخلل في الهرمونات، مما يتسبب في انقسام الخلايا بشكل متكرر وزيادة خطر الإصابة بالسرطان".
واختتم: "قد يرتبط الإكثار من تناول اللحوم المصنعة إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والأمعاء".
وتعرف اللحوم المصنعة بأنها أي لحوم تم تغيير حالتها الأصلية عن طريق عمليات معينة، مثل التدخين، المعالجة، التمليح، أو إضافة مواد حافظة، وتشمل هذه الفئة مجموعة واسعة من المنتجات، مثل: النقانق والهوت دوج، لذا يجب تناولها باعتدال.
وبالإضافة إلى تقليل كمية اللحوم المصنعة، فإن الالتزام بنظام غذائي صحي غني بالفواكه والحبوب الكاملة والخضروات أمر مهم.
وينصح الدكتور أي شخص يتناول أكثر من 90 جرام من اللحوم المصنعة يوميا أن يقلل من تناولها إلى حوالي 70 جرام يوميا.
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