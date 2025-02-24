تسبب سرطان الأمعاء.. طبيب يحذر من تناول هذه الأطعمة

كتبت- شيماء مرسي:

كشف طبيب الأورام البريطاني جيري كوبيس، أن هناك عنصرًا غذائيًا يجب على الأشخاص تقليل استهلاكه بشكل كبير في نظامهم الغذائي.

وقال "كوبيس" في تصريحات لموقع "إكسبريس" إنّ بعض العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان خارجة عن سيطرتنا، مثل العوامل الوراثية والعمر، ولكن النظام الغذائي ونمط الحياة يؤديان دورا مهما.

وحث طبيب الأورام الأشخاص على الحد من تناول اللحوم المصنعة، موضحا أنه جرى تصنيف اللحوم المصنعة على أنها من المواد المسببة للسرطان من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأضاف: "تناول الكثير من اللحوم المصنعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء".

وأردف: "قد يسبب الإفراط في تناول اللحوم المصنعة إلى إتلاف الخلايا وقد يمنعها من الإصلاح بالطريقة التي ينبغي لها، وخلل في الهرمونات، مما يتسبب في انقسام الخلايا بشكل متكرر وزيادة خطر الإصابة بالسرطان".

واختتم: "قد يرتبط الإكثار من تناول اللحوم المصنعة إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والأمعاء".

وتعرف اللحوم المصنعة بأنها أي لحوم تم تغيير حالتها الأصلية عن طريق عمليات معينة، مثل التدخين، المعالجة، التمليح، أو إضافة مواد حافظة، وتشمل هذه الفئة مجموعة واسعة من المنتجات، مثل: النقانق والهوت دوج، لذا يجب تناولها باعتدال.

وبالإضافة إلى تقليل كمية اللحوم المصنعة، فإن الالتزام بنظام غذائي صحي غني بالفواكه والحبوب الكاملة والخضروات أمر مهم.

وينصح الدكتور أي شخص يتناول أكثر من 90 جرام من اللحوم المصنعة يوميا أن يقلل من تناولها إلى حوالي 70 جرام يوميا.

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