علامات في القدمين تنذر بأمراض خطيرة- لا تتجاهلها

حذر الصيدلاني نويل ويكس من أن مشكلات القدمين التي قد تبدو بسيطة، مثل برودة القدمين أو الالتهابات الفطرية، يمكن أن تكون علامة مبكرة على أمراض القلب الخطيرة.

تأثير تراكم الدهون على القدمين

عندما تتراكم الدهون في الأوعية الدموية التي تغذي القلب وبقية الجسم، فإنها تعيق تدفق الدم والأكسجين بشكل صحيح، هذا الأمر يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

والأوعية الدموية في أصابع القدم صغيرة جداً، مما يجعلها عرضة للانسداد بسرعة، ما يؤدي إلى برودة القدمين أو تنميلها أو الشعور بألم أو تورم فيها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تغيرات في الأظافر

بالإضافة إلى ذلك، يتسبب ضعف تدفق الدم إلى القدمين في تغيرات في أظافر القدم، مثل أن تصبح هشة أو سميكة، لذا، إن مراقبة صحة أقدامنا، بما في ذلك أظافر القدمين، أمر ضروري، لأنها تؤثر على صحتنا العامة وتكون مؤشراً على مشاكل صحية خطيرة.

أعراض أخرى يجب الانتباه إليها

يوضح الطبيب أن الألم يمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد، وعادة ما يزول بعد بضع دقائق من الراحة.

وغالباً ما تتأثر كلتا الساقين في الوقت نفسه، بالرغم من أن الألم قد يكون أسوأ في ساق واحدة، ومن الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها في القدمين: الوخز، والألم، والحرقة، وجفاف الجلد وتشققه، والبثور أو القروح التي لا تلتئم، والالتهابات الفطرية، وقدم الرياضي.

مشكلات القدمين والسكري

مشكلات القدمين علامة على الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي يتسبب في تلف الأوعية الدموية الدقيقة في القدمين، ما يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات.

كما يؤدي تلف الأوعية الدموية إلى تدمير الأعصاب التي تغذي القدمين، ما يجعل المرضى غير قادرين على ملاحظة الإصابات، ولهذا السبب، يكون مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الفطرية في القدمين، مثل قدم الرياضي وفطريات أظافر القدم.

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