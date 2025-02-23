لا تتجاهلها.. 8 علامات تكشف الإصابة بالاضطرابات النفسية

كتبت- نرمين ضيف الله

هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى أن شخصًا ما يعاني من مشكلات نفسية، ويحتاج إلى زيارة الطبيب على الفور للحصول على المساعدة.

في التقرير التالي يستعرض "مصراوي" أبرزها؛ وفقًا لموقع "تايم أوف إنديا".

التغيرات المزاجية الشديدة

إذا كان الشخص يمر بتقلبات مزاجية حادة، مثل الانتقال المفاجئ من السعادة إلى الحزن أو الغضب الشديد دون سبب واضح، فقد يشير ذلك إلى مشكلة نفسية.

الانعزال الاجتماعي:

إذا بدأ الشخص في تجنب التفاعل مع الأصدقاء أو العائلة، وأصبح يميل إلى العزلة لفترات طويلة، قد يكون هذا علامة على الاكتئاب أو القلق.

التفكير المشوش أو المبالغ فيه

إذا لاحظت أن الشخص يفكر بشكل مفرط أو يتعرض للهلوسة أو أفكار غريبة، فقد يشير ذلك إلى اضطرابات عقلية.

التهديد بالإيذاء الذاتي أو الانتحار

هذه واحدة من أخطر العلامات التي تتطلب تدخلاً فورياً، إذا قال شخص ما إنه يشعر بالرغبة في إيذاء نفسه، يجب أن تطلب المساعدة فورًا.

العصبية المفرطة أو العدوانية

الزيادة في مستوى العدوانية أو التصرفات العدوانية دون سبب واضح قد تكون من علامات الاضطرابات النفسية مثل اضطراب الشخصية الحدية أو الاضطرابات السلوكية.

انخفاض القدرة على الأداء اليومي

مثل التراجع في مستوى العمل أو الدراسة أو حتى العناية بالنفس، مثل عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

السلوك الغريب أو غير العادي

مثل التصرفات غير المناسبة للمواقف أو التحدث بطريقة غير مترابطة، ما قد يشير إلى مشكلة في الإدراك أو التفكير.

تغيرات في العادات اليومية

مثل النوم المفرط أو الأرق المستمر، الإفراط في تناول الطعام أو فقدان الشهية بشكل غير مبرر.

لذا إذا ظهرت هذه العلامات بشكل مستمر أو متكرر، من الأفضل استشارة طبيب متخصص لتقييم الحالة وتوجيه الشخص للحصول على العلاج المناسب.

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