هل عقلك المتحكم في شهيتك وزيادة وزنك؟.. مفاجأة

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة نيويورك ونشرت في مجلة Nature Metabolism أن المخ يخزن ذكريات الطعام خاصة الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، وأن هذه الذكريات تؤثر بشكل كبير على رغبتنا في تناول الأكل وبالتالي على الوزن.

وتوصل الباحثون إلى تحديد نظام ذاكرة خاص بالأكل داخل المخ، وأثبتوا علاقته المباشرة بالإفراط في تناول الطعام وما يترتب عليه من زيادة في الوزن أو السمنة بسبب النظام الغذائي.

وأوضحت الدراسة أن هناك مجموعة محددة من الخلايا العصبية في المخ، تلعب دورا مهما في تخزين ذكريات الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون.

وهذه الخلايا العصبية تؤثر بشكل مباشر على كمية الطعام التي نستهلكه، وأيضا على وزن الجسم، بحسب ما ذكر موقعا "medicalnewstoday" و"sciencedaily"

وتساعد الخلايا العصبية الموجودة في مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والمكافأة على تكوين، وتخزين الذكريات المتعلقة بتجارب الطعام وخاصة الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون.

لذا فإن تنشيط هذه الخلايا العصبية يعزز استرجاع هذه الذكريات، ما يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة المرتبطة بها، وبالتالي زيادة استهلاك الطعام.

وعلى العكس، تثبيط نشاط هذه الخلايا العصبية يضعف القدرة على استرجاع الذكريات الغذائية، ما يقلل من الرغبة في تناول الطعام ويساعد على التحكم في الوزن.

وأظهرت الدراسة أن الدماغ لا يخزن الذكريات بشكل عام فقط، بل لديه مناطق مخصصة لتخزين الذكريات المتعلقة بتجارب الإنسان مع الطعام.

وهذه الذكريات قد تشمل الطعم والرائحة والإحساس والمشاعر المرتبطة، بتناول أطعمة معينة.

وهذا الاكتشاف يوضح أن ذكرياتنا الغذائية؛ ليست مجرد معلومات مخزنة بل لها تأثير مباشر على سلوكياتنا الغذائية.

وأظهرت الدراسة وجود علاقة مباشرة بين ذكرياتنا الغذائية وعملية التمثيل الغذائي، وهي العملية الحيوية التي يقوم بها الجسم لتحويل الطعام والشراب إلى طاقة.

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