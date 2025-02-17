4 أسباب تجعلك تتناول البرتقال يوميا.. فوائد صحية لا غنى عنها

يتميز البرتقال بمذاقه المنعش وفوائده الصحية المتعددة، التي تجعله من أكثر الفواكه استهلاكًا حول العالم، فهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن التي تدعم جهاز المناعة وتعزز صحة الجسم، ما يجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على نظام غذائي متوازن.

القيمة الغذائية للبرتقال

تحتوي ثمرة برتقال متوسطة الحجم (نحو 140 جرامًا) على عناصر غذائية أساسية مثل فيتامين C، الألياف، والفولات، مما يعزز الصحة العامة. ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، توفر ثمرة واحدة نحو 100% من الاحتياج اليومي لفيتامين C، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض

البرتقال مصدر غني بفيتامين C والفولات، وهما عنصران أساسيان لدعم الجهاز المناعي، ويوضح أخصائي التغذية، أليسا باتشيكو، أن "فيتامين C يعمل كمضاد أكسدة قوي، ما يساعد على تقوية المناعة وتقليل الإجهاد التأكسدي"، كما يحتوي البرتقال على الفلافونويدات، مثل الهسبريدين، التي تعزز المناعة وتحارب البكتيريا.

تحسين صحة البشرة وتسريع التئام الجروح

يلعب فيتامين C دورًا رئيسيًا في تكوين الكولاجين، المسؤول عن مرونة الجلد وصحته، وتشير دراسات إلى أن تناول البرتقال يساعد في تسريع شفاء الجروح وعلاج الندوب والتقرحات.

وتؤكد باتشيكو لموقع "Eating Well" أن "الأطعمة الغنية بفيتامين C تساهم في تسريع التئام الجلد خلال فترات الشفاء".

تحفيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي البرتقال على الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد في تحسين صحة الأمعاء وتعزيز الهضم، ما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك، وتوفر ثمرة متوسطة الحجم نحو 3 جرامات من الألياف، أي 10% من الاحتياج اليومي الموصى به.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

تشير الأبحاث إلى أن تناول البرتقال بانتظام قد يساهم في الوقاية من أمراض القلب، إذ

تساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض مستويات الكوليسترول، وهو أحد العوامل المؤدية إلى أمراض القلب، كما يحتوي البرتقال على مركبات الفلافونويد التي تحسن استقلاب الدهون وتقلل الالتهابات وتخفض ضغط الدم.

تحذيرات عند تناول البرتقال

رغم فوائده الصحية، إلا أن البرتقال قد لا يكون مناسبًا للجميع، خاصة لمن يعانون من مشاكل الحموضة المعدية، حيث قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض بسبب طبيعته الحمضية، كما تشير بعض الدراسات إلى أن الإفراط في تناول الحمضيات قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني لدى أصحاب البشرة الفاتحة، بسبب مادة "الصورالين" التي قد تجعل الجلد أكثر حساسية لأشعة الشمس.

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