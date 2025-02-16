ألم الصدر ليس دائما من القلب.. 7 مشكلات صحية صامتة قد تكون السبب

كتبت- شيماء مرسي

يُعد ألم الصدر عرضًا شائعًا قد ينجم عن أسباب متعددة، بعضها قد يكون خطيرًا ويتطلب استشارة طبية فورية، وفقًا لما جاء في موقعي "هيلث" و"WebMD".

الذبحة الصدرية

تسبب ألمًا حادًا أو شعورًا بالضغط على الصدر، وتحدث نتيجة عدم وصول كمية كافية من الدم إلى القلب، وقد يمتد الألم إلى الكتف، والظهر، والرقبة، وحتى الفم.

التهاب التامور

هو التهاب في الطبقات المحيطة بالقلب، ويؤدي إلى ألم حاد في الجانب الأيسر أو الجزء الأمامي من الصدر، وقد يمتد إلى البطن، أو الظهر، أو الرقبة، أو الكتفين.

ويصبح الألم أكثر حدة عند التنفس بعمق، أو السعال، أو الاستلقاء، أو البلع، لكنه قد يتحسن عند الانحناء إلى الأمام أثناء الجلوس.

التهاب البنكرياس الحاد

يحدث هذا الالتهاب المفاجئ في البنكرياس، وهو العضو الموجود خلف المعدة، ما يسبب ألمًا شديدًا في البطن قد يمتد إلى الصدر.

تسلخ الشريان التاجي

يحدث عند تمزق جدار الشريان التاجي، ما يسبب ألمًا مفاجئًا وشديدًا، مع إحساس بالتمزق يمتد إلى الرقبة، أو الظهر، أو البطن.

الالتهاب الرئوي أو خراج الرئة

يمكن أن تؤدي التهابات الرئة إلى آلام في الصدر، وغالبًا ما يبدأ الالتهاب الرئوي بشكل مفاجئ، مصحوبًا بحمى، وقشعريرة، وسعال.

سرطان الرئة

ينجم عن نمو خلايا غير طبيعية بشكل غير منضبط داخل الرئة، وهو مرض خطير قد يكون قاتلًا. تشمل الأعراض سعالًا مستمرًا، وألمًا في الصدر، وصعوبة في التنفس.

تمزق المريء

قد يكون ألم الصدر المفاجئ والشديد بعد القيء علامة على تمزق المريء، وهي حالة خطيرة تستدعي التدخل الطبي العاجل.