7 طرق بسيطة لتطهير كليتيك يوميا.. بينها شرب الماء

كتبت- نرمين ضيف الله:

النشاط البدني المنتظم يساعد على تحسين الدورة الدموية والصحة العامة، ما يساهم في تعزيز وظيفة الكلى، واتباع عادات صحية مثل شرب الماء باستمرار، والحد من تناول الملح، والنشاط البدني، وتجنب التدخين، والحذر عند تناول الأدوية، والحفاظ على نظام غذائي متوازن يمكن أن يحسن بشكل كبير صحة الكلى.

كما أن الفحوصات المنتظمة والتدخلات المبكرة أمر بالغ الأهمية في الوقاية من أمراض الكلى، في التقرير التالي نبرز 8 أشياء عليك فعلها يوميا لتطهير الكلى، وفقا لموقع "timesofindia".

شرب كمية كافية من الماء

البقاء رطبًا يساعد شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم الكلى على تصفية السموم بكفاءة والحفاظ على توازن السوائل، وبصرف النظر عن فحص صحة الكلى، فإن إحدى أكثر الطرق فعالية للحفاظ على صحة الكلى هي الحفاظ على ترطيب كافٍ .

ويساعد شرب كمية كافية من الماء في طرد السموم من الجسم، ويقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

تقليل تناول الملح

تناول كميات كبيرة من الملح قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الكلى، حاول تقليل استهلاك الملح في طعامك اليومي.

شرب شاي الأعشاب

بعض الأعشاب مثل الزنجبيل، والكركم والشاي الأخضر تساعد في تطهير الجسم وتقليل الضغط على الكلى.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن

يساعد اتباع نظام غذائي منخفض الأطعمة المصنعة وغني بالفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسكري، وهما السببان الرئيسيان لأمراض الكلى.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

الأطعمة مثل الموز، والأفوكادو، والسبانخ تحتوي على بوتاسيوم يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ودعم صحة الكلى.

تجنب الأدوية المتاحة دون وصفة طبية

يمكن أن تضر مسكنات الألم بوظائف الكلى بمرور الوقت ويمكن أن يحمي تجنب الأدوية غير الضرورية صحة الكلى، وخاصة لأولئك الذين يعانون من حالات كلوية موجودة مسبقًا.

تقليل استهلاك البروتين الحيواني

تناول كميات كبيرة من البروتينات الحيوانية قد يزيد من عبء الكلى، حاول تناول البروتين من مصادر نباتية مثل الفاصوليا والعدس.

بتطبيق هذه العادات اليومية، يمكنك دعم صحة كليتيك وتعزيز تطهير الجسم من السموم بشكل طبيعي.

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