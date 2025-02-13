ما أسباب رفة العين عند التوتر؟.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله

ترجف العين أو تتحرك بشكل غير إرادي أثناء التوتر أو القلق بسبب استجابة الجسم الطبيعية للمواقف المجهدة، وعندما تشعر بالتوتر أو القلق، قد تلاحظ حدوث اهتزاز أو ارتجاف في عينيك.

وبالتأكيد هناك تفسير علمي لهذا الظاهرة، وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد سعيد الساعي أخصائي أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي جامعة الأزهر، إن التوتر لا يؤثر على مزاجك فقط بل على جسمك أيضًا، فعندما تتعرض لمواقف مرهقة يفرز الجسم هرمون الادرينالين، الذي يؤثر على الأعصاب والعضلات، مما يؤدي إلى حركات غير إرادية.

وأضاف "الساعي" في تصريح لـ"مصراوي"، أن تلك الحركات يمكن أن تكون في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل رجفة العين ورعشة اليد، وارتخاء الأعصاب.

التوتر النفسي عامل من عوامل ارتجاف العين

ولفت إلى أن زيادة النشاط العصبي يمكن أن تؤثر على العضلات الصغيرة حول العينين ويسبب اهتزازًا وارتجافًا غير إرادي، بالإضافة إلى أن التوتر النفسي قد يؤدي أيضًا للتوتر العضلي، في مختلف أنحاء الجسم، بما في ذلك العضلات التي تتحكم في حركة الجفون والعيون، وهذا التوتر العضلي يمكن أن يسبب ارتجاف العين.

وأكد أخصائي الأمراض العصبية أن الإجهاد البصري، مثل التركيز المستمر وقلة النوم، أحد أسباب رجفان العين بشكل غير طبيعي.

واختتم بالإشارة إلى أنّ قلة النوم أو التعب أحد أسباب رجفان العين، إذ إن الجسم عندما لا يحصل على قسط كافي من الراحة بسبب التوتر، يصبح من السهل أن تتعرض العين للارتجاف، ملفتًا إلى أن هذا الارتجاف لا يكون مؤذي وينتهي بمجرد تخفيف التوتر وتهدئة الشخص.

اقرأ أيضًا:

4 مشروبات تحميك من خطر الإصابة بالجلطات المفاجئة.. احرص عليها

"مالهاش علاقة بالنكد".. 5 أسباب وراء التغيرات المزاجية المفاجئة لدى النساء

مشروب الملايين.. شرب القهوة في هذا الوقت يحميك من مرض خطير

3 من أخطر الحيوانات في العالم.. تتفوق قوتها على الأسد

أغرب 6 خضروات في العالم.. تمد الجسم بطاقة هائلة