متى يكون الشخير خطيرا؟.. احذر 3 علامات تستدعي الذهاب للطبيب

كتب – سيد متولي

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الشخير أثناء النوم، غير أنها يمكن أن تكون مؤشرا على حالات صحية خطيرة تستدعي الذهاب إلى طبيب لتحديد السبب بشكل دقيق.

وبحسب موقع timesnownews، هناك 3 علامات تستدعي الذهاب للطبيب، لأنها قد تكشف أن الشخير بات خطرا يهدد صحتك، وهي، الشخير بصوت عال، والشعور بالتعب المستمر أثناء النهار، إضافة إلى الشعور بضيق في التنفس عند الاستيقاظ.

ليس هذا فحسب، يمكن للشخير أن يكشف عن مشكلات صحية خطيرة مثل:

انقطاع النفس أثناء النوم

يمكن أن يكون الشخير مؤشرا على اضطراب خطير في النوم، قد يؤدي إلى توقف الأشخاص عن التنفس مدة 10 ثوان أو أكثر، ويحدث عندما يصير صوت الشخير صاخبا، أو متقطع بسبب التوقف عن التنفس.

اضطراب ضربات القلب

الشخير قد يكون علامة تحذير مبكرة لمشكلة صحية خطيرة تهدد القلب، بسبب تقليل تدفق الهواء، ما قد يسبب ارتفاعا في ضغط الدم، واضطرابات في ضربات القلب.

اقرأ أيضا:

سر جمال صابرين.. كيف تؤثر الكوارع على البشرة والوزن؟

"القاتل الصامت".. 8 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان القنوات الصفراوية

رحلة الموت السريع.. أخطر 5 طرق في العالم

ما سر خدش القطط لأثاث المنزل؟.. 3 أسباب غير متوقعة

النحس وراهم.. 4 أبراج ستواجه أزمة صحية خلال الفترة القادمة