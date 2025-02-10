ما هي كمية الشاي التي يمكن تناولها يوميا؟

كشفت خبيرة التغذية الروسية داريا خايكينا إلى أن كمية الشاي الموصى بها يوميا تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الشاي، وتركيزه، والخصائص الفردية لكل شخص.

وبشكل عام، يعتبر تناول 3-5 أكواب (600-900 ملليلتر) من الشاي الأسود أو الأخضر يوميا ضمن المعدل الطبيعي.

كما يمكن تناول الشاي الأبيض والشاي الأخضر حتى 6 أكواب (1.2 لتر)، لأنهما يحتويان على كمية أقل من الكافيين.

أما بالنسبة للشاي العشبي، فالأمر كله يعتمد على التركيبة، على سبيل المثال، يمكن شرب البابونج دون قيود، والنعناع بكميات كبيرة يخفض ضغط الدم، بحسب ما كشفت صحيفة "Gazeta" الروسية.

ويجب أن يدرك الأشخاص أن المشكلة ليست في الشاي نفسه، بل في كمية الكافيين التي نتناولها، فالفرق كبير بين كوب شاي أخضر خفيف وكوب شاي مركز.

وأوضحت الدكتورة أن الإفراط بشرب الشاي يسبب الأرق والقلق لأنه يحتوي على الكافيين، حيث يحتوي كوب واحد من الشاي الأسود على حوالي 50 ملليجرام من الكافيين والمركز على 90 ملليجرام.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الشاي إلى نقص عنصر الحديد في الجسم لأن الشاي يحتوي على مركب التانين الذي يربط الحديد ويمنع امتصاصه، وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو انخفاض مستوى الهيموجلوبين.

لذلك تنصح بعدم شرب الشاي بعد تناول وجبة الطعام مباشرة، بل بعد 1-2 ساعة. ويجب ألا ننسى أن التانين مادة مهمة لأن الجسم بفضله يحصل على فيتامين Р.

وتحذر الطبيبة من الشاي المركز، فقد يسبب الحرقة لأنه يهيج الغشاء المخاطي للمعدة، والإمساك بسبب احتوائه على التانين، يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة أو ارتفاع مستوى حموضة المعدة تناوله بحذر.

كما أن الإفراط في تناول الشاي يزيد العبء على الكلى ما قد يؤدي إلى تكون الحصى، حيث يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من الأوكسالات، لذلك يجب على من يعاني من مشكلات في الكلى الامتناع عن هذا المشروب.

كما أن أوراق الشاي تحتوي على الفلورايد المفيد للجسم، ولكن عند تناوله بكثرة قد يؤثر سلبا على الأسنان والعظام.

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