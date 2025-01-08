12 علامة تكشف إصابتك بمرض السكري.. لا تهملها

كتبت- شيماء مرسي

يعاني أغلب الأشخاص من مرض السكري من النوع الثاني والذي يحدث غالبا بسبب عوامل نمط الحياة مثل زيادة الوزن وعدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية.

ويوجد عدد من العلامات الغير معروفة التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بمرض السكري، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

الأعراض الرئيسية لمرض السكري؟

الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر وخاصة في الليل

الشعور بالمزيد من التعب، حيث لا يستطيع الجسم الحصول على ما يكفي من الجلوكوز للخلايا للحصول على الطاقة.

فقدان الوزن دون محاولة

الحكة التناسلية أو القلاع

الجروح والخدوش التي تستغرق وقتا أطول للشفاء

عدم وضوح الرؤية

أشعر بالعطش الشديد

الطفح الجلدي.

الفقاع السكري وهي بثور غير مؤلمة تظهر على ظهر اليدين والقدمين والساقين والساعدين.

وغالبا ما تصيب هذه الحالة الأشخاص المصابين بالاعتلال العصبي السكري وهي حالة تتلف فيها الأعصاب بسبب مرض السكري.

اعتلال الجلد السكري

في هذه الحالة، تصبح السيقان مغطاة ببقع بنية فاتحة من الجلد المتقشر، وغالبا ما تبدو مثل بقع الشيخوخة ولا تتطلب أي علاج.

التصلب الرقمي

هذا نوع من الطفح الجلدي يظهر إذا كنت مصابا بمرض السكري من النوع الأول، ويتسبب في تصلب الجلد وتحوله إلى شمعي على ظهر اليدين.

نخر الشحوم الشحمية السكري (NLD)

طفح جلدي يصيب أسفل الساق ويكثر انتشاره بين النساء، وقد يسبب بقع حمراء بارزة ولامعة على الجلد، مع مركز أصفر اللون.

لذا إذا شعرت بأي أعراض لمرض السكري، يجب عليك استشارة الطبيب فورا.

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