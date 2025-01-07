احذر هذه الأدوية الشائعة.. قد تسبب رعشة اليدين دون أن تدري

كتب- أحمد الضبع:

كشف طبيب الأعصاب بايبينج تشين عن قائمة من الأدوية الشائعة التي تؤدي إلى ظهور رعشة في اليدين، وهو عرض يثير القلق لدى الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعانون من أمراض عصبية خطيرة مثل مرض باركنسون.

وفقًا للدكتور "تشين"، الذي يعمل في مدينة آن أربور بولاية ميشيجان، يتعامل بشكل متكرر مع مرضى يعانون من رعشة اليدين نتيجة لأدوية يتناولونها.

وأشار إلى أنّ أول شيء يفعله في أثناء تشخيص الحالة، هو التحقق من الأدوية التي يتناولها المرضى.

من بين الأدوية التي ذكرها، يعتبر السودوإيفيدرين (الذي يُباع تحت أسماء تجارية مثل سودافيد) أحد الأدوية الشائعة التي تسبب الرعشة.

ويستخدم هذا الدواء عادةً كعلاج لاحتقان الأنف والجيوب الأنفية، ويحدث ذلك لأن مزيل الاحتقان يحفز الجهاز العصبي المركزي ويزيد من إفراز النورإيبينفرين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن اليقظة والإثارة، ما يؤدي إلى حدوث آثار جانبية مثل العصبية والقلق والرعشة، وتزداد هذه الأعراض مع تناول جرعات كبيرة أو في الأشخاص الحساسين.

أما بالنسبة للأدوية المنشطة مثل الأمفيتامينات المستخدمة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مثل أديرال، فإنها أيضًا تؤدي إلى زيادة نشاط الجهاز العصبي المركزي ما يسبب الرعشة في بعض الحالات.

إضافة إلى ذلك، أشار "تشين" إلى مثبطات السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، وهي فئة من مضادات الاكتئاب التي تعمل على زيادة مستويات السيروتونين في الدماغ.

وتشمل هذه الأدوية سيتالوبرام، إسيتالوبرام، فلوكستين، باروكستين، وسيرترالين، وهي معروفة بأنها قد تسبب الرعشة بين الآثار الجانبية الأخرى مثل الأرق والتعرق والصداع.

كما أوضح أن بعض مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل أميتريبتيلين قد تتسبب أيضًا في نفس الأعراض، مضيفًا أنّ مضادات الذهان التي تُستخدم لعلاج الأعراض الذهانية مثل الهلوسة والأوهام قد تسبب الرعشة كذلك، وفقًا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وفيما يخص أدوية الربو، أشار "تشين" إلى أن الأدوية الموصوفة لمرضى الربو مثل أجهزة الاستنشاق التي تحتوي على ألبوتيرول وسالميتيرول، قد تكون مسؤولة عن حدوث رعشة لدى ما يصل إلى 20% من المرضى الذين يتناولونها.

وعلاوة على ذلك، حذّر الدكتور تشين من الأدوية المضادة للصرع والأدوية المضادة لاضطراب النظم التي تُستخدم لعلاج مشاكل القلب، إذ تتفاعل هذه الأدوية مع الجهاز العصبي المركزي وتسبب الرعشة أيضًا.

وبالنسبة لـ الستيرويدات، بما في ذلك بريدنيزون، فقد أشار الطبيب إلى أنها تؤدي إلى آثار جانبية مثل الوخز في الوجه والأطراف، بالإضافة إلى ارتعاش اليدين والعضلات، خاصة إذا تمّ استخدامها بجرعات كبيرة أو لفترات طويلة.

وتناول "تشين" المنشطات كأحد الأسباب الشائعة للرعشة، إذ يمكن الكافيين الموجود في الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ومكملات الطاقة أن يتسبب في رعشة اليدين لدى بعض الأفراد، خاصة عند استهلاكه بكميات كبيرة.

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