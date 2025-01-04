ماذا يحدث لجسمك عند الاستيقاظ ليومين متتاليين؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

كشفت دراسة حديثة نشرها موقع Healthline أن الاستيقاظ لمدة يومين متتاليين دون نوم يسبب تغييرات سلبية كبيرة على الجسم والعقل، ويؤدي هذا الإرهاق المستمر إلى تأثيرات صحية وعقلية قد تفاجئ الكثيرين.

ضعف التركيز وزيادة التوتر

ومن أولى التأثيرات التي يشعر بها الشخص هو ضعف التركيز والانتباه، ما يجعل من الصعب معالجة المعلومات واتخاذ القرارات بشكل سليم، ويزداد الأمر صعوبة حين يجد الشخص نفسه غير قادر على تذكر الأحداث والمعلومات الحديثة أو استرجاع الذكريات القديمة، وإضافة إلى ذلك، يصبح اكتساب مهارات أو معلومات جديدة تحديًا كبيرًا، إذ يقل استيعاب الشخص وقدرته على تخزين المعلومات.

كما تزداد العصبية والانفعال، ويشعر الشخص بتقلبات مزاجية حادة، مما يؤثر على تفاعلاته مع الآخرين، كما يتباطأ رد فعله، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث والإصابات.

تأثيرات صحية خطيرة على الجسم

وعلى المستوى الجسدي، يؤدي الاستيقاظ المستمر إلى التعب والإرهاق الشديد حتى مع أقل المجهودات، كما يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى بسبب ضعف النظام الدفاعي الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك، يعاني الشخص من اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الإمساك أو الإسهال.

وتزداد المخاطر الصحية الأخرى، حيث يرتفع ضغط الدم بشكل كبير، ما يزيد من الضغط على القلب والأوعية الدموية، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يشعر الشخص أيضًا باضطرابات في الشهية، إما بفقدانها تمامًا أو بزيادة الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

مشاكل في العضلات والرؤية

ويشعر الشخص بارتجاف أو تشنجات في العضلات، بالإضافة إلى تشوش الرؤية، مما يسبب صعوبة في التركيز على الأشياء ورؤيتها بوضوح.

تأثيرات نفسية شديدة

وعلى المستوى النفسي، يواجه الشخص صعوبة في مقاومة النعاس الشديد، حيث قد يغفو بشكل لا إرادي في أي وقت، كما يعاني من زيادة التوتر والقلق، ما يرفع من مستويات الضيق النفسي، وفي الحالات المتقدمة، ويصل الشخص إلى الهلوسة، ويبدأ في رؤية أو سماع أشياء غير موجودة في الواقع.

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