لماذا تشعر بالدوخة عند الوقوف فجأة؟.. اعرف السر

كتبت- أسماء العمدة:

الدوخة والدوار عند الوقوف بشكل مفاجئ من المشاكل الشائعة التي قد تُصيب الكثيرين، الشعور بالدوخة أو الدوار عند الوقوف يُعرف طبيًا باسم "انخفاض ضغط الدم الانتصابي" أو "هبوط الضغط الوضعي"، وفقا لموقع medicalxpress.

انخفاض ضغط الدم الانتصابي

هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للدوخة عند الوقوف، وعندما تكون في وضع الجلوس أو الاستلقاء، يتجمع الدم في الجزء السفلي من الجسم، عندما تقف فجأة، تسحب الجاذبية المزيد من الدم إلى ساقيك، ما يُقلل من كمية الدم التي تعود إلى القلب، هذا يُؤدي إلى انخفاض مؤقت في ضغط الدم، وبالتالي يُقل تدفق الدم إلى الدماغ، ما يُسبب الدوخة أو الدوار.

الجفاف

يُعتبر الجفاف من الأسباب الهامة لانخفاض ضغط الدم الانتصابي، وعندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل، ينخفض حجم الدم، ما يُؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على ضغط دم طبيعي عند الوقوف.

بعض الأدوية

بعض الأدوية قد تُسبب انخفاض ضغط الدم كأثر جانبي، ما يُؤدي إلى الدوخة عند الوقوف، ومن هذه الأدوية:

أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم.

مدرات البول.

مضادات الاكتئاب.

أدوية علاج مشاكل القلب.

بعض أدوية علاج ضعف الانتصاب.

مشاكل في القلب

بعض مشاكل القلب قد تُؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعال، ما يُؤدي إلى انخفاض ضغط الدم والدوخة عند الوقوف، مثل:

عدم انتظام ضربات القلب.

قصور القلب.

مشاكل في الجهاز العصب

بعض الأمراض التي تُؤثر على الجهاز العصبي اللاإرادي (الذي يتحكم في وظائف الجسم اللاإرادية مثل ضغط الدم) قد تُسبب انخفاض ضغط الدم الانتصابي، مثل:

داء السكري (الاعتلال العصبي السكري).

مرض باركنسون.

نصائح للوقاية من الدوخة عند الوقوف

النهوض ببطء من وضع الجلوس أو الاستلقاء.

شرب كمية كافية من الماء والسوائل.

تجنب الوقوف لفترات طويلة.

ارتداء الجوارب الضاغطة.

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