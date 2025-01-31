9 أعراض تكشف إصابتك بسرطان القولون.. احذرها

كتبت- نرمين ضيف الله:

اصفرار الوجه يمكن أن يكون أحد الأعراض المرتبطة بعدد من الحالات الصحية، بما في ذلك سرطان القولون، وفي ضوء ذلك هناك بعض الأعراض الأخرى يجب الانتباه لها.

وسرطان القولون هو نمو للخلايا يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة، والقولون هو أول أقسام الأمعاء الغليظة وأطولها، أما الأمعاء الغليظة فهي الجزء الأخير من الجهاز الهضمي، ومهمة الجهاز الهضمي تحليل الطعام ليستفيد به الجسم، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

أعراض سرطان القولون

اصفرار الوجه أو الجلد

يحدث نتيجة لمشاكل في الكبد أو انسداد في القنوات الصفراوية بسبب الورم، ما يؤدي إلى تراكم البيليروبين في الجسم.

تغيرات في حركة الأمعاء

مثل الإسهال المستمر أو الإمساك أو تغييرات غير مفسرة في تواتر أو شكل البراز.

آلام تقلصات البطن

قد تكون هناك آلام شديدة أو شعور بالانتفاخ والتقلصات في منطقة البطن.

الدم في البراز، سواء كان مرئيًا أو غير مرئي (يمكن اكتشافه من خلال اختبار البراز)، فهذا يعد من الأعراض المهمة التي تشير إلى وجود مشاكل في القولون.

فقدان الوزن غير المبر

إذا كنت تفقد الوزن بشكل غير مفسر دون تعديل في النظام الغذائي أو النشاط البدني، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية مثل سرطان القولون، إلى جانب بعض الأعراض الأخرى وتشمل:

زيادة مرات الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

نزف المستقيم أو خروج دم مع البراز.

تقلص مستمر في البطن.

الضعف أو التعب.

نقصان الوزن دون مبرر.

متى يجب التوجه للطبيب؟

إذا لاحظت أيًا من تلك الأعراض عليك استشارة الطبيب للتشخيص والعلاج المبكر.

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