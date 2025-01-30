بدائل طبيعية للأدوية.. مشروبات تعالج التهاب الحلق وتخفف أعراض البرد

كتبت - آلاء نبيل:

توجد العديد من المشروبات الطبيعية التي تُساعد في محاربة التهاب الحلق والتخلص من أعراض البرد والإنفلونزا المزعجة، والتي قد يجهلها الكثيرون.

وبحسب موقعي Medical News Today وHealthline، تشمل هذه المشروبات:

1- الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يساعد في تخفيف التهاب الحلق وتسكين الآلام. كما يعمل كمسكن طبيعي للسعال، يخفف الاحتقان، يُحفز الدورة الدموية، ويُعزز مقاومة الجسم للعدوى.

2- البابونج

يتميز البابونج بخصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يُساعد في تهدئة الحلق الملتهب وتخفيف التهيج. كما يعمل كمضاد للأكسدة، ويُعزز جهاز المناعة.

3- المريمية

تحتوي المريمية على مضادات للميكروبات، مما يُساعد في مكافحة البكتيريا والفيروسات المُسببة للالتهابات، كما تُقلل من التورم والاحمرار في الحلق، وتُعزز الشفاء، وتُخفف الأعراض المصاحبة للبرد.

4- عصير الليمون

يُعد الليمون مصدرًا غنيًا بفيتامين سي، وهو من أهم مضادات الأكسدة التي تُقوي جهاز المناعة، كما يُساعد عصير الليمون في ترطيب الحلق، تخفيف الجفاف، تقليل الالتهابات، وتخفيف السعال.

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