نوع من اللب يعزز صحة الكلى والجسم.. فوائده مذهلة

كتبت- نرمين ضيف الله:

اللب الأبيض، أو بذور اليقطين، من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية التي تعزز صحة الجسم بشكل عام.

وأوضحت سالي فؤاد، أخصائية التغذية، من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي، فوائد بذور اللب الأبيض لصحة الجسم والكلى.

وقالت "سالي" إنّ اللب الأبيض مليء بالزنك، ما يساعد على تقوية المناعة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

وأشارت إلى أنّ فوائد اللب الأبيض، تشمل:

يساعد على تحسين جودة النوم.

يقلل من تكوين الحصوات في الكلى.

يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

يقلل التوتر.

يحسن من عملية الهضم.

واختتمت حديثها قائلة: "يمكن تناوله ليلاً، ولكن بكميات معتدلة، مع تفضيل اللب غير المملح لضمان أقصى استفادة صحية".

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