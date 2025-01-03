طبيبة تحذر من مخاطر عدم الحصول على تطعيم الحزام الناري (فيديو)

كتبت - إيناس فودة:

حذّرت استشاري الجلدية وتجميل الجلد والليزر، الدكتورة مروة دهب، من خطورة عدم الحصول على تطعيم الحزام الناري، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأكدت "دهب" في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الشخصية على إنستجرام، أنّ التطعيم ليس رفاهية، بل ضرورة طبية، خصوصًا للأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 50 عامًا، أو تقل أعمارهم عن 18 عامًا، أو يعانون من أمراض مزمنة ومناعية.

وقالت الدكتورة مروة، إن المصابين بأمراض مثل السكري، الضغط، السرطان، وأمراض المناعة مثل الذئبة الحمراء والروماتويد، يجب أن يحصلوا على التطعيم بشكل فوري، للوقاية من المضاعفات الخطيرة التي قد يسببها المرض.

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مخاطر الحزام الناري

الحزام الناري، المعروف طبيًا باسم "هيربس زوستر"، يسبب ألمًا شديدًا ومضاعفات خطيرة إذا لم يُعالج في الوقت المناسب، منها العمى إذا ظهر المرض في منطقة العين، وآلام دائمة تشمل ألمًا مستمرًا وبرحة عصبية، والتهابات جلدية مزمنة.

وروت "دهب" قصة مؤثرة لإحدى الحالات التي تابعت علاجها، قائلة: "من الحالات اللي أثرت في جدًا كانت سيدة كبيرة في السن، الست دي جاية لي تقريبا إحدى عينيها انتهت، طبعًا ما بتشوفش بيها وعندها مشاكل والتهابات حوالين العين، عرفت منها إن هي اتشخصت متأخر".

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الحزام الناري.. خطورة التأخر في التشخيص

وأكدت الدكتورة مروة أن أول 72 ساعة من ظهور أعراض الحزام الناري هي الفترة الأكثر أهمية لتشخيص المرض وبدء العلاج.

وحذرت من أن التأخر في التشخيص قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة، داعية إلى ضرورة الحصول على التطعيم والتشخيص المبكر لتجنب هذه المخاطر.