مشروب يفعل العجائب لجسمك.. تناوله على الريق وشاهد ما سيحدث

كتبت- آلاء نبيل:

مزج البنجر والفراولة وتناوله على الريق يجمع بين فوائد نوعين من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على الفوائد الصحية التي يوفرها هذا العصير للجسم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك مجموعة من التأثيرات المذهلة لهذا العصير، وتتمثل فيما يلي:

1- دعم صحة القلب:

يحتوي البنجر على النترات التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، أما الفراولة فهي غنية بالبوتاسيوم الذي يعمل أيضًا على تنظيم ضغط الدم وبالتالي، فإن شرب عصير البنجر والفراولة يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

2- تقوية جهاز المناعة:

يعتبر كل من البنجر والفراولة مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة وتقوية جهاز المناعة.

3- تحسين عملية الهضم:

يحتوي العصير على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتمنع الإصابة بعسر الهضم، وتقلل خطر الإصابة بالإمساك.

4- تنقية الجسم من السموم:

يعتبر ديتوكس طبيعي، حيث يساعد على تنقية الجسم من السموم وتعزيز وظائف الكبد والكلى.

5- تحسين صحة البشرة:

يحتوي العصير على فيتامين سي الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، ما يحسن مرونة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد.

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