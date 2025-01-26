سرطان القولون.. 6 علامات بمثابة إنذار خطر لهذا المرض الخبيث

كتبت- أسماء مرسي:

سرطان القولون من أكثر أنواع السرطانات شيوعا في العالم، ولكن، يمكن الكشف عن هذا المرض في مراحله المبكرة وعلاجه بنجاح إذا تم الانتباه إلى الأعراض التحذيرية، وفقا لموقع "thehealth".

أعراض سرطان القولون

تظهر أعراض سرطان القولون بشكل تدريجي وقد تكون غير واضحة في البداية، من أهم هذه العلامات:

تقلصات وألم مزمن في المعدة.

تغير في حركات الأمعاء، ما يؤدي إلى الإسهال والإمساك.

وجود دم في البراز أو تغير في لون البراز.

الشعور بالامتلاء والانتفاخ.

التعب والغثيان.

فقدان الوزن.

عوامل الخطر الإصابة بسرطان القولون

هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، منها:

التاريخ العائلي

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون هم أكثر عرضة للإصابة به.

العمر

يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون مع تقدم العمر، خاصة بعد سن الخمسين.

السمنة

الأشخاص الذين يعانون من السمنة، هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون.

النظام الغذائي غير الصحي

اتباع نظام غذائي غني بالدهون الحمراء واللحوم المصنعة وقليل الألياف يزيد من خطر الإصابة.

التدخين

من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالعديد من هذا المرض الخبيث.

أمراض الأمعاء الالتهابية

مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

طرق العلاج

يعتمد علاج سرطان القولون على عدة عوامل، منها نوع الورم ومرحلة تطوره وحالة المريض الصحية العامة. تشمل الخيارات العلاجية المتاحة:

الجراحة

تعتبر الجراحة هي العلاج الرئيسي لسرطان القولون، حيث يتم إزالة الورم والأنسجة المحيطة به.

العلاج الكيميائي

يستخدم العلاج الكيميائي لقتل الخلايا السرطانية ومنع انتشارها.

العلاج الإشعاعي

يستخدم العلاج الإشعاعي لقتل الخلايا السرطانية وتقليص حجم الأورام.

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