تظهر على الأظافر.. 3 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول في الدم

كتبت- نرمين ضيف الله:

تظهر على الأظافر بعض الأعراض، التي تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، مما يستدعي الحذر.

وقال الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي، إن هناك علامات تظهر على الأظافر تشير لتغيرات في الجسم.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن ارتفاع الكوليسترول الضار بالجسم خطر كبير يسبب الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذا يجب مراقبة أي تغيرات على الجسم لأنه يمكن أن تكون دليل على ارتفاعه.

وأشار إلى أن هناك أعراض تظهر على الأظافر تشمل:

- خطوط داكنة على الأظافر: قد يكون ظهور هذه العلامة مؤشر على مشكلات في الدورة الدموية وأمراض القلب؛ التي يمكن أن تسبب ارتفاع الكوليسترول.

- أظافر سميكة مائلة للون الأصفر.

- وجود نتوءات على الأظافر ما يرتبط أحيانا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بسبب ارتفاع الكوليسترول.

لذا إذا لاحظت أي تغيرات على الأظافر تدل على ارتفاع الكوليسترول عليك الذهاب للطبيب في الحال.

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