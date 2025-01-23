تدمر الكبد.. 4 مشروبات تحتوي على مخاطر صحية خطيرة

كتبت- آلاء نبيل :

الكبد هو عضو حيوي يقوم بتصفية السموم من الجسم، وتحويل الطعام إلى طاقة، وإنتاج البروتينات لذلك، فإن الحفاظ على صحته أمر هام للغاية، الأهمية وهناك العديد من العادات اليومية التي يمكن أن تضر بالكبد، ومن بينها الإفراط في تناول بعض المشروبات.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي في تصريحات لـ"مصراوي"، أنّ هناك قائمة بالمشروبات التي تضر صحة الكبد، وتشمل:

1- المشروبات الغازية:

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر والفركتوز، والتي يمكن أن تتراكم في الكبد وتؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وتزيد من الضغط عليه ما ينتج عنه تلف على المدى البعيد.

2- عصائر الفاكهة المعلبة:

على الرغم من أنها قد تبدو صحية، إلا أن عصائر الفاكهة المعلبة غنية بالسكر المضاف الذي يمكن أن يضر بصحة الكبد ويسبب تلفه على المدى البعيد.

3- مشروبات الطاقة:

تحتوي هذه المشروبات على مزيج من الكافيين والسكر والمواد المنبهة الأخرى التي يمكن أن تزيد من الضغط على الكبد، وتعرضه للأمراض الخطيرة.

4- الشاي والقهوة بكميات كبيرة:

الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يسبب الجفاف، مما يزيد من عبء الكبد ويؤدي الي تلفه على المدى البعيد.

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