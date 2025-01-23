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طبيبة تحذر مريض الكوليسترول.. لا تأكل هذه الأجزاء من الدجاج

06:08 م الخميس 23 يناير 2025

تعبيرية

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كتبت- أسماء مرسي:

الدجاج من الأطعمة الأساسية على موائد الكثيرين، نظرا لمذاقه المميز واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تعزز صحة الجسم، مثل البروتينات والفيتامينات، ولكن، هل تعلم أن هناك بعض الأجزاء التي يجب على مريض الكوليسترول تجنب تناولها؟

تحذير لمرضى الكوليسترول

في هذا الصدد، حذرت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، مرضى الكوليسترول من تناول بعض أجزاء الدجاج التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي تُسهم في زيادة مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

الأجزاء الممنوعة

وأوضحت في تصريح لـ"مصراوي" أن فبالرغم من الفوائد العديدة للدجاج، فإن جلد الدجاج والأجنحة هما الجزءان الأكثر تضررا، حيث يحتويان على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، ما يجعلهم غير مناسبين لمرضى الكوليسترول.

وأوصت بتناول صدر الدجاج كبديل صحي، حيث أنه يحتوي على نسبة أقل بكثير من الدهون المشبعة والبروتين عالي الجودة.

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