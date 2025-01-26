ما هي الإسعافات الأولية عند ارتفاع مستوى ضغط الدم؟

كشفت طبيبة الأمراض الباطنية الروسية الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا أن ارتفاع مستوى ضغط الدم يبدأ عندما يصل مستوى الضغط العلوي إلى 160 والسفلي إلى أعلى من 100.

وأوضحت: "تتضمن أعراض ارتفاع مستوى ضغط الدم الضعف، والصداع، ورؤية بقع مضيئة أمام العينين، وضيق التنفس والشعور بثقل في الصدروارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني"، وفقا لموقع "aif.ru".

وأضافت: "إذا كان الشخص يعاني من انخفاض مستوى ضغط الدم، يمكن اعتبار ارتفاع مؤشر ضغط الدم العلوي إلى 150 والسفلي إلى 90 أزمة حادة ويجب استدعاء سيارة الإسعاف.

وتابعت: "من الأفضل قبل الذهاب إلى الطبيب مساعدة المريض على اتخاذ وضعية مريحة مع رفع رأسه وإزالة الضوء الساطع وخلق ظروف هادئة وفك أزرار الملابس الضيقة، مثل ياقة القميص، وتخفيف ربطة العنق، وحزام البنطلون والأحزمة الأخرى، وإزالة أي شيء يضيق تدفق الدم بحرية".

وأيضا من الضروري تناول الدواء وقياس الضغط مرة أخرى بعد 40- 60 دقيقة، وإذا لم يعود إلى مستواه الطبيعي فيجب الذهاب إلى الطبيب فورا.

وحذرت الدكتورة من الإفراط في تناول الأدوية لمنع حدوث انخفاض حاد بمستوى ضغط الدم.

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