ستصدمك.. 15 صورة لـ أغرب 4 حفر مخيفة حول العالم

كتبت- شيماء مرسي

بعض الحفر قد تحمل في طياتها أسرارا وغموضا قد يثير فضولك و يخيفك، وفي هذا التقرير نستعرض أبرزها، وفق ما كشف موقع "listverse".

بئر كولا العميق

في الفترة من 1970 إلى 1994 حفر الجيولوجيون في روسيا أكبر حفرة في الأرض وهي بئر كولا العميق للغاية الذي يصل عمقه إلى 12 كيلو متر تحت سطح الأرض، ودرجة حرارته 180 درجة مئوية.

الثقب الأزرق في المكسيك

يقع في خليج تشيتومال بالمكسيك ويعد من أعمق الحفر، ويبلغ عرضه حوالي 152 مترا وعمقه 420 متر، كما أنه يتسم بالغموض والغرابة.

غاز دارفازا في دولة تركمانستان

تعد من أكبر الحفر النارية في العالم التي يبلغ عرضها 30 متر، وأيضا يطلق عليها اسم "بوابات الجحيم"، وذلك نظرا لأنها تشتعل باستمرار، كما أنها حدثت نتيجة انهيار حقل غاز طبيعي، ما أدى إلى انطلاق الغازات التي اشتعلت فيها النار.

وبالرغم من المحاولات التي بذلتها الحكومة لإطفاء النيران، إلا أنها لا تزال مشتعلة حتى الآن.

حفرة الشيطان في تكساس

تقع في مقاطعة إدواردز في تكساس ويبلغ عرضها 15 متر وعمقها 106 متر، وتشتهر هذه الحفرة بأنها موطن لملايين الخفافيش.

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