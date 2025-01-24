موجودين في كل بيت.. 3 مكونات تخفف من أعراض الإنفلونزا

كتبت- شيماء مرسي

إضافة مجموعة متنوعة من الأطعمة إلى النظام الغذائي يمكن أن يعزز المناعة بشكل طبيعي، حيث يحتوي معظمها على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيا التيى تسهم في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

وأوضح خبير التغذية البريطاني شام سينج أن إضافة الكركم والزنجبيل والفواكه الحمضية إلى النظام الغذائي قد يسهم في الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

الكركم

يحتوي على الكركمين، وهو مركب قوي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب والتغلب على نزلات البرد.

الأطعمة الحمضية

تشتهر الحمضيات بمحتواها العالي من فيتامين سي، الذي يؤدي دورا مهما في تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء لمحاربة العدوى.

كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تدعم الجهاز المناعي وتحارب الالتهابات وتساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع.

الزنجبيل

يحارب الإنفلونزا والإجهاد التأكسدي ويخفف التهابات الجهاز التنفسي وأعراض البرد.

كما أنه يساعد على تهدئة التهاب الحلق وتقليل الاحتقان وتخفيف الغثيان.

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