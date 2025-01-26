ما هي كمية الماء التي يحتاجها الجسم في الشتاء؟

كشفت الدكتورة ماريا كالوشينا أخصائية الغدد الصماء بشرب حوالي 0.7-1.2 لتر ماء يوميا في الشتاء، وحذرت من شرب لترين يوميا.

وأوضحت ماريا أن زيادة شرب الماء دون حاجة الجسم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم والصداع، وفقا لصحيفة "نوفوستي" الروسية.

وتابعت: "يحتاج الإنسان في الشتاء إلى شرب 0.7-1.2 لتر من الماء يوميا، وفي الصيف 1.2- 1.7 لتر.

وأوصت أخصائية الغدد الصماء بتناول الماء حسب الحاجة، وأيضا يجب أن يعلم كل شخص أن كمية الماء التي يجب تناولها في اليوم تحسب بصورة فردية، وتعتمد على نمط حياته ونشاطه وعمله وعوامل أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، أثناء شرب الماء بطريقة غير صحيحة، يزداد العبء على الكلى ويزداد حجم الدم المتداول، ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة والصداع".

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