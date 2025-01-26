7 أعراض لـ سرطان العين.. راقبها جيدا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن 7 أعراض لسرطان العين وغالبا ما يتم الخلط بينها وبين مشكلات صحية أخرى.

ويعد النوع الأكثر شيوعا لسرطان العين هو الورم الميلانيني العيني، وهو سرطان جلدي يتكون في منتصف مقلة العين.

أعراض سرطان العين

عدم وضوح الرؤية، وتهيج العين وتغيرات مفاجئة في البصر وفقدان الرؤية الطرفية ورؤية ومضات أو أشكال مظلمة والبقع الداكنة التي تظهر على القزحية الجزء الملون من مقلة العين، والكتل، والتورمات حول العين.

لذا فإن حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية أمر مهم، حيث يمكن أن يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى أشكال غير شائعة من سرطان العين، مثل الورم الميلانيني الملتحمة".

ولتقليل هذا الخطر، يجب ارتداء نظارات شمسية عالية الجودة تحجب الأشعة فوق البنفسجية أو أضف طبقة من الحماية من الأشعة فوق البنفسجية إلى نظارتك اليومية".

وأيضا التحقيق في الاحمرار أو التهيج في العين الذي يستمر على الرغم من العلاج القياسي.

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