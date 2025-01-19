أخطاء شائعة تزيد من خطورة الإنفلونزا على القلب والكلى

كشف طبيب الأمراض المعدية الروسي يفجيني تيماكوف الأخطاء التي قد ترتكب في أثناء علاج الإنفلونزا وتسبب الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة.

وقال يفجيني: "يلجأ بعض المصابين بالإنفلونزا إلى تناول أدوية مضادة للفيروسات غير فعالة أو كميات كبيرة من الأسبرين لخفض الحرارة، وهذا الأمر قد تكون له مضاعفات خطرة على الصحة، لذا في أول 48 ساعة من ظهور أعراض المرض يجب مراجعة الطبيب ليقوم بالتشخيص ويصف للمريض الأدوية المناسبة"، وفقا لموقع "mail.ru".

وتابع: "في هذه الحالة قد يعرض بعض المصابين بالإنفلونزا أجسادهم إلى إجهاد بدني كبير في أثناء المرض، ما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات في القلب والأوعية الدموية، لأن الإنفلونزا عدوى خطيرة قد تؤثر على القلب والكلى والجهاز العصبي وجهاز التنفس والعديد من أعضاء الجسم".

لذا فإن التأخر في علاج أعراض الإنفلونزا قد تكون له عواقب وخيمة على الصحة، وخصوصا للأطفال والنساء الحوامل أو كبار السن، أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ونصح الطبيب الأشخاص الذين يصابون بالإنفلونزا بأخذ قسط كاف من الراحة في أثناء المرض، والمشي في الهواء الطلق وعدم التعرض للبرد كي لا تزداد الأعراض لديهم.

وحذر الطبيب الأشخاص من إجبار الجسم على التعرق بشدة أثناء الإصابة بالإنفلونزا من خلال استخدام الساونا وحمامات البخار، لأن الحرارة الشديدة يمكن أن تسبب إجهاد للجهاز المناعي وتؤخر عملية الشفاء والتعافي.

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