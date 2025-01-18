10 علامات تحذيرية لسرطان الكبد.. لا تتجاهلها

كتبت- أسماء العمدة:

سرطان الكبد هو نوع من السرطان يبدأ في خلايا الكبد، ومن المهم الكشف عن سرطان الكبد في مراحله المبكرة لزيادة فرص العلاج والشفاء، وفقًا لموقع Healthline.

اليرقان

اليرقان هو اصفرار الجلد وبياض العينين، ويحدث نتيجة لتراكم مادة البيليروبين في الدم، وهي مادة صفراوية ينتجها الكبد، وقد يصاحب اليرقان أيضًا:

بول داكن اللون.

براز فاتح اللون أو بلون الطين.

حكة في الجلد.

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

يشعر المريض بألم أو انزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن، تحت الأضلاع مباشرة، وقد يكون الألم خفيفًا أو حادًا، وقد يكون مستمرًا أو متقطعًا، وقد يصاحب هذا الألم:

انتفاخ في البطن.

الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرة من الطعام.

فقدان الوزن غير المبرر، إذ يتعرض المريض لفقدان وزن ملحوظ دون محاولة إنقاصه، ويصاحب هذا:

فقدان الشهية.

الشعور بالتعب والإرهاق.

الغثيان والقيء.

علامات أخرى تشير إلى وجود مشكلة في الكبد

تضخم الكبد أو الطحال.

تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء).

حمى.سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف.

عوامل الخطر للإصابة بسرطان الكبد:

هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، منها:

التهاب الكبد المزمن (التهاب الكبد B أو C).

تليف الكبد.

داء السكري.

السمنة.

التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الكبد.

الكشف المبكر

ينصح الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بسرطان الكبد، بإجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن المرض، وتشمل هذه الفحوصات:

اختبارات الدم لوظائف الكبد.

التصوير بالموجات فوق الصوتية للبطن.

اختبار ألفا فيتو بروتين (AFP).

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