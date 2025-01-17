ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

أحمد صلاح يقول إن تناول الطعام بسرعة قد يؤدي إلى عدة مشاكل صحية وآثار سلبية على جسمك

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، عندما تأكل بسرعة، فإنك تبتلع كمية كبيرة من الهواء مع الطعام، كما أنك لا تمضغ الطعام جيداً، مما يُصعّب عملية الهضم ويُسبب الانتفاخ والغازات وآلام المعدة، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الأكل السريع إلى ارتجاع المريء.

وتابع من خلال تصرثح خاص لمصراوي، لا يُعطي الأكل السريع فرصة للدماغ لإدراك الشعور بالشبع، مما يُؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام وبالتالي زيادة الوزن.

وأضاف صلاح:" يرتبط الأكل السريع بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة الأيض، وهي مجموعة من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية".

يُحوّل الأكل السريع وجبة الطعام إلى مجرد عملية بيولوجية سريعة، ويفقد الشخص فرصة الاستمتاع بمذاق الطعام ورائحته.

قد يُؤدي تناول الطعام بسرعة إلى زيادة خطر الاختناق، خاصةً عند تناول قطع كبيرة من الطعام.

بعد تناول وجبة كبيرة بسرعة، قد تشعر بالتعب والنعاس بسبب تحويل الجسم طاقته إلى عملية الهضم.

قد يُؤثر الأكل السريع سلبًا على مزاجك، حيث تشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين سرعة الأكل واضطرابات المزاج.

نصائح لتجنب مشاكل الأكل السريع

حاول أن تستغرق ما لا يقل عن 20 دقيقة لتناول وجبتك.

تجنب المشتتات مثل التلفزيون والهاتف أثناء تناول الطعام.

اشرب الماء بين الوجبات، يُساعد الماء على الشعور بالشبع.

تناول وجبات صغيرة ومتوازنة، يُساعد ذلك على تنظيم الشهية وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

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