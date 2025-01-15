فاكهة واحدة تخلصك من الإمساك نهائيا.. مفعولها سحري

كتب- أحمد الضبع:

كشف طبيب مختص عن فاكهة يمكنها المساعدة في التخلص من الإمساك، أحد أبرز مشاكل الجهاز الهضمي التي تسبب إزعاجًا للكثيرين.

وأوضح الدكتور كاران راجان، أخصائي الجراحة الهضمية، أن تناول حبة واحدة من فاكهة الكيوي قد يخفف الإمساك بسرعة ملحوظة، حسبما أوردت "ديلي ميل".

ولمشاركة هذه المعلومة مع متابعيه البالغ عددهم 5.3 مليون شخص على تطبيق "تيك توك"، تحدث الدكتور راجان عن مجموعة من الأطعمة التي ثبت علميًا أنها تعزز صحة الأمعاء.

وأشار إلى أن الكيوي يتصدر قائمة هذه الأطعمة بفضل غناه بالألياف القابلة للذوبان، ثمّ يأتي التين، والأفوكادو، وبذور الكتان، والتفاح.

ويعتقد الخبراء أن الإمساك المتكرر قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، فقد أظهرت الأبحاث أن الإمساك المزمن يمكن أن يرفع من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي بنسبة تصل إلى 50%، بسبب تراكم السموم في الأمعاء نتيجة لتجمع الفضلات لفترات طويلة.

كما ذكر الدكتور راجان في منشوره أن القهوة أيضًا من الأطعمة المفيدة لصحة الأمعاء، حيث ترتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهني وتليف الكبد. وأضاف أن القهوة تحتوي على الألياف القابلة للذوبان والبوليفينول، التي تعمل كمضادات حيوية مفيدة للبكتيريا النافعة في الأمعاء. يمكن أن تساهم القهوة أيضًا في تحسين حركة الأمعاء وبالتالي التخفيف من الإمساك. وأوضح أن القهوة سريعة التحضير والقهوة منزوعة الكافيين تحملان نفس الفوائد.

وأضاف راجان المكسرات إلى قائمته، مشيرًا إلى أن مزيجاً من اللوز، الجوز، والفستق يمنح الجسم مجموعة متنوعة من الألياف التي تعزز التنوع الميكروبي في الأمعاء.

وأكد أن تناول حوالي 20 إلى 30 غرامًا من المكسرات يوميًا يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالسرطان بفضل تأثيرها المضاد للالتهابات وتحسينها للتنوع البكتيري في الأمعاء.

وأشار إلى الزبادي كأحد الأطعمة المفيدة التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، بما في ذلك الإمساك.

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