3 أعراض تنذر بإصابتك بالسرطان.. تظهر في الصباح

وفقا لدراسة حديثة أجرتها منظمة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، هناك 3 أعراض شائعة تظهر في ساعات الصباح المبكرة وقد تكون مؤشراً على وجود سرطان، وفقا لموقع "تليجراف" البريطانية.

التعب المستمر

التعب المفرط هو أحد أكثر الأعراض شيوعًا المرتبطة بالسرطان، يمكن أن يكون ناتجا عن استنزاف الخلايا السرطانية لاحتياطيات الجسم من العناصر الغذائية، ما يؤدي إلى ضعف عام.

يُلاحظ هذا العرض بشكل خاص في أنواع السرطان التي تؤثر على نخاع العظام، مثل سرطان الدم، حيث يتأثر إنتاج خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

الغثيان الصباحي

الغثيان هو عرض شائع أيضًا، ويرتبط غالبًا بأورام الدماغ والكبد والجهاز الهضمي، قد يكون ناتجا عن العلاجات المستخدمة لمكافحة السرطان، مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي، أو بسبب نمو الورم نفسه وانسداد الأمعاء.

ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أن الغثيان يمكن أن يكون أيضا عرضا لأسباب أخرى غير السرطان، لذلك يجب استشارة الطبيب لتشخيص دقيق.

الصداع المستمر

إذا كان الصداع يزداد سوءا في الصباح، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة مثل سرطان الدماغ.

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