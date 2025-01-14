احذر.. جفاف الفم علامة على 4 أمراض خطيرة

يشعر العديد من الأشخاص بجفاف مستمر في الفم، دون وعي منهم أنه بمثابة "جرس إنذار" يحذرك من مشكلة صحية، وفق "سوري لايف".

لماذا يحدث جفاف الفم؟

جفاف الفم هو حالة تحدث عندما لا تنتج الغدد اللعابية ما يكفي من اللعاب للحفاظ على رطوبة الفم، يمكن أن يكون ناتجا عن العديد من الأسباب، مثل:

العمر.

التدخين.

شرب الكحول.

استخدام بعض الأدوية.

الإفراط في استخدام غسول الفم المحتوي على الكحول.

الحالات الصحية، مثل السكري، ومرض الزهايمر، ومتلازمة سجوجرن، والسكتة الدماغية.

أعراض جفاف الفم:

الشعور باللزوجة في الفم.

جفاف أو التهاب الحلق.

صعوبة في المضغ أو البلع.

رائحة الفم الكريهة.

تشقق الشفاه.

جفاف الفم كعلامة تحذيرية لأمراض خطيرة، مثل:

مرض السكري.

السكتة الدماغية.

مرض الزهايمر.

متلازمة سجوجرن، وهي حالة مناعية ذاتية تؤثر على الغدد اللعابية والدموع، ما يسبب جفاف الفم والعينين.

أهمية الاهتمام بـ صحة الفم؟

اللعاب يؤدي دورا حيويا في صحة الفم، فهو يحمي الأسنان من التسوس ويمنع نمو البكتيريا، عندما يكون الفم جافًا، يصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والالتهابات.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من جفاف الفم المستمر، فمن الضروي استشارة طبيب الأسنان.

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