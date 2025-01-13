تظهر على الظهر.. أعراض تنذرك مبكرا بسرطان الجلد

كتبت- نرمين ضيف الله:

عادةً ما يظهر سرطان الجلد نتيجة النمو غير الطبيعي لخلايا الجلد في المناطق المعرَّضة للشمس، إلا أنه قد يظهر أيضًا في أماكن من الجسم لا تتعرَّض للشمس بشكل مباشر، مثل الظهر.

سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، ويمكن أن يصيب أي جزء من الجسم، ونظرًا لصعوبة فحص الظهر ذاتيًا، يصبح اكتشاف الأعراض المبكرة أمرًا بالغ الأهمية.

وفيما يلي نستعرض أبرز الأعراض التي قد تدل على وجود سرطان الجلد في منطقة الظهر، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المتخصص في الصحة.

هناك ثلاثة أنواع رئيسة من سرطان الجلد وتشمل سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد.

يمكنك خفض معدل خطورة تعرُّضك لسرطان الجلد بالحد من التعرُّض للأشعة فوق البنفسجية أو تجنُّبِها، ويُساعد فحص وجود تغييرات مريبة في الجلد على اكتشاف سرطان الجلد في مراحله المبكرة.

الأنواع

الورم الميلاني.

سرطان الخلايا الحرشفية الجلدي

سرطان الخلايا القاعدية.

الأعراض

ويظهر سرطان الخلايا الحرشفية في شكل:

نتوء لؤلؤي أو شمعي.

آفة مسطحة بلون الجلد، أو قد تَظهر على شكل نُدبة بِلون بني.

قرحة نازفة.

أعراض أخرى تظهر على الظهر:

ظهور بقع حمراء على الظهر.

وجود قشور على الجسم.

الشعور بحكة.

أعراض أقل شيوعًا

ظهور بقع أرجوانية على الجلد أو الأغشية المخاطية.

ضعف في الجهاز المناعي.

عوامل الخطر

بشرة فاتحة.

تاريخ الإصابة بحروق الشمس.

التعرُّض الزائد للشمس.

آفات الجلد محتملة التسرطن.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد.

التعرُّض للإشعاع.

الوقاية

تجنب الشمس خلال فترة منتصف النهار.

ارتدِ ملابس واقية.

لا تنسَ ارتداء نظارات الشمس.

افحص جلدك بانتظام وأبلغ طبيبك

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