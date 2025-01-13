فاكهة تساعد على النوم والاسترخاء.. هل تحبها؟

يؤدي النوم دورا مهما في الحفاظ على الصحة ولكن يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على جودة النوم.

وكشفت دراسة أجراها باحثون أيرلنديين ونشرت في مجلة Nutrients أن تناول الكيوي قبل النوم قد يحسن جودة النوم ويساعد على التعافي البدني، وذلك بفضل احتوائها على هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، وفقا لموقع " aif.ru".

كما تحتوي أيضا على السيروتونين ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك التي تساعد على النوم الهادئ.

ويساعد الميلاتونين على النوم، أما مضادات الأكسدة وحمض الفوليك فتعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تحسن جودة النوم بشكل عام.

كما تحتوي هذه الفاكهة على مادة السيروتونين، وهي ناقل عصبي يؤدي دورا رئيسيا في تنظيم الحالة المزاجية والنوم.

وبما أن السيروتونين يتحول إلى الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ. لذلك يمكن أن يؤدي تناول الكيوي إلى زيادة مستوى والسيروتونين في الجسم، ما يؤدي بدوره إلى زيادة مستوى الميلاتونين وتحسين جودة النوم.

ويمكن تناول الكيوي طازجا أو إضافته إلى العصائر أو سلطات الفواكه أو الحلويات الصحية، وللحصول على أقصى فائدة من الأفضل تناولها قبل النوم بساعة.

أطعمة أخرى تساعد على النوم الجيد ليلا:

الكرز والحليب الدافئ واللوز، وقد تحتوي هذه الأطعمة على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم، ما يساعد على استرخاء العضلات وتقليل الإجهاد، وبالتالي تحسين نوعية النوم.

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